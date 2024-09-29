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Зенитчики «Тора» показали момент ликвидации дрона ВСУ в Курском приграничье

Современная радиолокационная техника на борту зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» позволяет обнаружить в воздухе вражеские объекты.
2024-09-29 05:23:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В приграничном районе Курской области зенитный ракетный комплекс «Тор-М1» противовоздушной обороны группировки войск «Север» борется с разведывательными беспилотниками противника.

ЗРК ведет эффективную борьбу с баллистическими ракетами, ударными и разведывательными беспилотниками. Показателем мастерства расчета принято считать уничтожение цели одним выстрелом, а таковых уже более сотни.

Одной из важных задач зенитчиков является прикрытие позиций бойцов ВС РФ и борьба с вражескими дронами, чему способствует современная радиолокационная техника на борту «Тора». С ее помощью расчет легко обнаруживает воздушные цели и ликвидирует их.

Зенитчики поясняют, что как только в зону ответственности заходит воздушный объект, не отвечающий на запрос «свой-чужой», то его берут на сопровождение, готовясь уничтожить в любой момент.

В случае необходимости ЗРК может отстреливаться и на ходу. Способность «Тора» вести разведку и уничтожение целей в движении делает его весьма сложной мишенью для поражения вражеской артиллерией.

Прежде «Звезда» показывала кадры работы ЗРК «Тор» группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении. Меньше минуты уходит на переход техники из походного в боевое положение. РЛС комплекса сканирует небо на 360 градусов и обнаруживает цели на дальности больше 30 километров.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Курская область #Зенитчики #ЗРК «Тор-М1» #СВО #уничтожение цели #Беспилотники ВСУ #группировка "север"
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