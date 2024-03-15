Расчеты ЗРК «Тор» группировки «Восток» показали уничтожение в воздухе цели ВСУ

Рев мотора нарушает тишину, машина выезжает из лесополосы. ЗРК «Тор-М1» зенитных ракетных подразделений группировки войск «Восток» заступает на боевое дежурство на Южно-Донецком направлении зоны проведения спецоперации, чтобы уничтожить все виды воздушных целей противника.

«Меньше минуты - и "Тор" переходит из походного в боевое положение. РЛС комплекса сканирует небо на 360 градусов и обнаруживает цели на дальности больше 30 километров», - рассказал из зоны СВО корреспондент «Звезды» Павел Кольцов.

Потенциальная цель обнаружена, определены тип и принадлежность: летит чужой беспилотник. По направлению удара выставляется антенна наведения. Цель, что называется, захвачена, и «Тор» ее уже не отпустит.

Спустя несколько секунд яркая вспышка на мониторе - одним беспилотником-разведчиком у противника стало меньше. Расход одна ракета. Всего у «Тора» их восемь. Не менее эффективно комплекс сбивает самолеты, снаряды реактивной артиллерии, крылатые и даже баллистические ракеты. Вместе с этим зенитный ракетный комплекс надежно прикрывает и воинские подразделения, и мирное население освобожденных городов.

Бойцы рассказывают, что раньше прилетали HIMARS, были «Точки-У», но сейчас уже нет. Как-то наблюдали летящий самолет, выяснилось, что чужой. Он пустил ракету, которую и сбили расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» подразделений ПВО 5-ой общевойсковой армии из Приморского края, а вместе с ней и самолет.

Такие случаи самообороны - не редкость. Также зенитчики захватили украинский беспилотник «Лелеку», висевший над ними, и поразили ее.

У «Тора» есть еще одно преимущество - это высокая скорость. Различные модификации комплекса могут работать даже на ходу и при коротких остановках. Бойцы отмечают замечательную проходимость боевой машины. Почва уже подсохла, поэтому «летает хорошо». По их словам, не было случая, чтобы машина застревала. Ее можно починить на ходу, и в целом особых поломок не было.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М1» скрывается так же стремительно, как и появился. Но уже в другой лесопосадке - для безопасности расчеты меняют позиции, переезжая с места на место, потому как для противника комплекс является одной из приоритетных целей, а беспилотная авиация ВСУ ведет на него постоянную охоту.