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Экипаж Ми-28 ударил авиационными ракетами по технике ВСУ под Курском

Применив средства поражения, экипаж вернулся на площадку вылета.
2024-09-29 05:51:58
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ ударил по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Минобороны опубликовало кадры работы наших летчиков.

Удар наносился авиационными ракетами. Применив средства поражения, экипаж вернулся на площадку вылета. Разведка доложила, что украинские боевики, а также их техника уничтожены.

Ранее расчеты «Гиацинта-С» показали боевую работу. Артиллеристы уничтожили из 152-мм самоходных пушек замаскированную вражескую САУ Krab в зоне спецоперации.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ми-28 #Минобороны РФ #артиллерия #Курская область
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