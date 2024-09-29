Экипаж Ми-28 ударил авиационными ракетами по технике ВСУ под Курском

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ ударил по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Минобороны опубликовало кадры работы наших летчиков.

Удар наносился авиационными ракетами. Применив средства поражения, экипаж вернулся на площадку вылета. Разведка доложила, что украинские боевики, а также их техника уничтожены.

Ранее расчеты «Гиацинта-С» показали боевую работу. Артиллеристы уничтожили из 152-мм самоходных пушек замаскированную вражескую САУ Krab в зоне спецоперации.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.