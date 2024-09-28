Зенитчики показали работу ЗРК «Бук» днем и ночью

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» группировки войск «Запад» уничтожил боевые и разведывательные БПЛА в зоне проведения СВО. Минобороны РФ опубликовало кадры их боевой работы.

Во время боевого дежурства расчет комплекса засек высотную скоростную цель, запущенную со стороны противника. Военнослужащие заняли позицию и при помощи радиолокационной станции кругового обзора определили объект как приближающийся БПЛА ВСУ.

Расчет выпустил ракету по вражескому беспилотнику. За считанные секунды цель была уничтожена.

Уникальные возможности комплексов позволяют расчетам обеспечивать надежную защиту войск. Как правило, на одну цель приходится одна ракета «Бука».

Ранее «Ланцет» поразил гаубицу Д-20 ВСУ в Харьковской области. Также наши военнослужащие уничтожили САУ «Гвоздика» противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.