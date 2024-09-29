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Иран призвал собрать членов Совбеза ООН на срочное заседание

По мнению иранской стороны, агрессия Израиля в Ливане влечет за собой последствия для международного мира.
Анастасия Бобылева 2024-09-29 02:58:39
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress

Иран предложил организовать срочное заседание Совбеза ООН в связи с агрессией Израиля в Ливане. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства Ирана.

«Иран призывает Совет Безопасности созвать чрезвычайное заседание для рассмотрения террористической агрессии Израиля и продолжающихся зверств, совершаемых воинствующим израильским режимом в Ливане и во всем регионе», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В постпредстве Ирана действия Израиля назвали «трусливыми актами агрессии» и призвали членов Совбеза ООН решительно осудить их.

Ранее российская сторона осудила действия Израиля, расценив их нарушением суверенитета Ливана. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

#Израиль #Иран #ливан #Совбез ООН
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