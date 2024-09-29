Иран призвал собрать членов Совбеза ООН на срочное заседание

Иран предложил организовать срочное заседание Совбеза ООН в связи с агрессией Израиля в Ливане. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства Ирана.

«Иран призывает Совет Безопасности созвать чрезвычайное заседание для рассмотрения террористической агрессии Израиля и продолжающихся зверств, совершаемых воинствующим израильским режимом в Ливане и во всем регионе», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В постпредстве Ирана действия Израиля назвали «трусливыми актами агрессии» и призвали членов Совбеза ООН решительно осудить их.

Ранее российская сторона осудила действия Израиля, расценив их нарушением суверенитета Ливана. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.