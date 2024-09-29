Четыре человека погибли и 40 пострадали при атаке ЦАХАЛ по Йемену

Четыре человека погибли и 40 получили ранения в результате ударов ЦАХАЛ по городу Ходейда в Йемене. Об этом сообщает телеканал Al-Masirah.

По его данным, одним из погибших был рабочий порта, трое работали инженерами в «управлении электроснабжения».

Верховный политический совет Йемена ответил на удар Израиля, что эта агрессия лишь усилила решимость народа по отстаиванию своей позиции и помощи жителям Палестины.

ЦАХАЛ ударил по порту в Ходейде днем в воскресенье. До этого в субботу йеменские хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, где должен был находиться премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.