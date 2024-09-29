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Четыре человека погибли и 40 пострадали при атаке ЦАХАЛ по Йемену

Верховный политический совет заявил об усилении решимости народа Йемена после атаки.
Мария Зайцева 2024-09-29 23:00:09
© Фото: Mohamed Azaki XinHua Globallookpress

Четыре человека погибли и 40 получили ранения в результате ударов ЦАХАЛ по городу Ходейда в Йемене. Об этом сообщает телеканал Al-Masirah.

По его данным, одним из погибших был рабочий порта, трое работали инженерами в «управлении электроснабжения».

Верховный политический совет Йемена ответил на удар Израиля, что эта агрессия лишь усилила решимость народа по отстаиванию своей позиции и помощи жителям Палестины.

ЦАХАЛ ударил по порту в Ходейде днем в воскресенье. До этого в субботу йеменские хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, где должен был находиться премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

#в стране и мире #Йемен #Хуситы #Ходейда #пострадавшие #погибшие
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