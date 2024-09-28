Хуситы заявили о воздушном ударе по аэропорту с Нетаньяху в Тель-Авиве

Йеменские хуситы движения «Ансар Аллах» сделали заявление об ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Военный представитель движения Яхья Сария выступил с таким утверждением.

По их данным, в момент удара ракетой «Палестина-2» в аэропорт возвращался премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Ракетные войска <…> провели операцию с целью поражения аэропорта Яффо, называемого в Израиле Бен-Гурион, во время прибытия преступника Биньямина Нетаньяху», - сделал представитель заявление в эфире телеканала Al Masirah.

Премьер вернулся в страну после участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Хуситы нанесли удар в ответ на массированную атаку ЦАХАЛ по пригороду Бейрута, в результате которой погиб духовный лидер и генеральный секретарь шиитского вооруженного движения «Хезболла» Хасан Насралла.