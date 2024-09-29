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За помощью врачей после ДТП с автобусом на Кубани обратились 29 человек

Среди пострадавших при аварии есть три ребенка.
Игнат Далакян 2024-09-29 22:49:22
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

За медицинской помощью после аварии с автобусом на Кубани обратились 29 человек, из них трое - дети. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю

«По состоянию на данный момент помощь медиков понадобилась 29 пассажирам автобуса, из них трое детей», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель грузовика 1965 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом. После этого транспортные средства загорелись.

На момент аварии в рейсовом автобусе, который следовал из Краснодара в Ставрополь, находились 49 пассажиров. Отмечается, что все они успели покинуть горящее транспортное средство. Среди них погибших нет.

Ранее сообщалось, что пожар, возникший после ДТП с автобусом и фурой под Краснодаром полностью ликвидирован. По данным МЧС, при столкновении погиб водитель грузовика.

#в стране и мире #Краснодарский край #авария #ДТП #пострадавшие
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