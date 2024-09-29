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Более 20 человек пострадали в ДТП с грузовиком на Кубани

Пожар, возникший после столкновения, полностью ликвидирован.
Игнат Далакян 2024-09-29 22:09:43
© Фото: mvd_23 Telegram © Видео: МЧС РФ

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на Кубани. Об этом сообщает МЧС России.

В ведомстве отметили, что после аварии произошло возгорание. По предварительным данным, водитель грузовика погиб, девять пострадавших госпитализированы.

В муниципальном центре управления Краснодара сообщили, что в результате аварии пострадали более 25 человек, которые ехали в автобусе. Отмечается, что он вез болельщиков гандбольной команды, в котором находилось 49 человек. В сообщении также говорится, что водитель грузовика выехал на встречную полосу, из-за чего произошло столкновение.

Возникший после столкновения пожар к этой минуте полностью ликвидирован.

#в стране и мире #пожар #Краснодарский край #авария #Кубань #ДТП
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