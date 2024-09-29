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Президент Ирана обвинил Запад во лжи после смерти Насраллы

По его словам, дать шанс Израилю было ошибкой и стало причиной для совершения новых преступлений.
Мария Зайцева 2024-09-29 22:04:00
© Фото: Iranian Presidency Keystone Press Agency Globallookpress

Убийство духовного лидера и генерального секретаря шиитского вооруженного движения «Хезболла» Хасана Насраллы показало лживость обещаний Израиля и то, что он не придерживается международных норм. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

В конце июля в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Движение обвинило Израиль в его смерти и заявило о последующем ответе. Израиль заявил об отсутствии комментариев по убийству, а в зампостпреда США в ООН Роберт Вуд заявил о непричастности Штатов.

«Подобное преступление еще раз доказало, что этот преступный режим не придерживается никаких международных норм и рамок», - заявил Пезешкиан.

По его словам, полной ложью были обещания прекращения огня от глав США и стран Европы. Они должны были выполнить это условие после отсутствия ответа Ирана на смерть Хании.

«Предоставление шанса таким преступникам лишь придаст им смелости для совершения большего количества преступлений», - заключил президент исламской республики.

Ранее стали известны обстоятельства гибели Насраллы.

#в стране и мире #сша #Запад #ХАМАС #Хасан Насралла #Исмаил Хания #президент ирана #Масуд Пезешкиан
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