Президент Ирана обвинил Запад во лжи после смерти Насраллы

Убийство духовного лидера и генерального секретаря шиитского вооруженного движения «Хезболла» Хасана Насраллы показало лживость обещаний Израиля и то, что он не придерживается международных норм. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

В конце июля в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Движение обвинило Израиль в его смерти и заявило о последующем ответе. Израиль заявил об отсутствии комментариев по убийству, а в зампостпреда США в ООН Роберт Вуд заявил о непричастности Штатов.

«Подобное преступление еще раз доказало, что этот преступный режим не придерживается никаких международных норм и рамок», - заявил Пезешкиан.

По его словам, полной ложью были обещания прекращения огня от глав США и стран Европы. Они должны были выполнить это условие после отсутствия ответа Ирана на смерть Хании.

«Предоставление шанса таким преступникам лишь придаст им смелости для совершения большего количества преступлений», - заключил президент исламской республики.

Ранее стали известны обстоятельства гибели Насраллы.