Американская военная база в Сирии подверглась обстрелу

Американская база в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась обстрелу. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Согласно сообщению, по военной базе США ударили ракетами и беспилотниками. Уточняется, что были прямые попадания. Другие подробности пока неизвестны.

Ранее вечером ВКС России нанесли удары по четырем базам боевиков в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. Сообщается также, что РФ обеспечила выход из оккупированной США зоны Эт-Танф четырем беженцам: двум мужчинам, женщине и ребенку.