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Американская военная база в Сирии подверглась обстрелу

База находится в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны.
Анастасия Бобылева 2024-09-29 02:21:45
© Фото: IMAGO Omar Ashtawy apa images www.imago-images.de Global Look Press

Американская база в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась обстрелу. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Согласно сообщению, по военной базе США ударили ракетами и беспилотниками. Уточняется, что были прямые попадания. Другие подробности пока неизвестны.

Ранее вечером ВКС России нанесли удары по четырем базам боевиков в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. Сообщается также, что РФ обеспечила выход из оккупированной США зоны Эт-Танф четырем беженцам: двум мужчинам, женщине и ребенку.

#в стране и мире #сирия #сша #Дейр-эз-Зор
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