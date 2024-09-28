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ВКС России нанесли удары по четырем базам боевиков в Сирии

Места боевиков зафиксированы в провинциях Хомс и Дейр-эр-Зор.
Мария Зайцева 2024-09-28 22:41:28
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress

Воздушно-космические силы России ударили по четырем местам базирования боевиков в сирийских провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

Боевики вышли из провинций Хомс и Дейр-эр-Зор. Отмечается также, что за сутки с 27 на 28 террористы «Джабхат Ан-Нусра»* в провинции Идлиб один раз обстреляли войска правительства Сирии.

Россия обеспечила выход из оккупированной США зоны Эт-Танф четырем беженцам: двум мужчинам, женщине и ребенку.

Авиация так называемой «международной антитеррористической коалиции» во главе с США шесть раз нарушила воздушное пространство САР с помощью пары истребителей F-15, пары истребителей «Rafale» и пары штурмовиков А-10.

Ранее стало известно об опасном сближении Су-34 ВКС России с MQ-9 Reaper так называемой «международной коалиции».

* Террористическая организация, запрещенная в России.

#вкс россии #в стране и мире #сирия #боевики #идлиб #ЦПВС РФ в САР
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