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Суд в Узбекистане оштрафовал педагога за избиение русскоязычного ученика

Педагогу назначили штраф в размере 6,8 миллиона сумов.
Игнат Далакян 2024-09-29 19:44:39
© Фото: Bolalar_ombudsmani Telegram

Суд в Узбекистане оштрафовал учительницу Озоду Равшанову, которая избила русскоязычного шестиклассника за просьбу вести урок на русском языке. Об этом сообщает gazeta.uz, ссылаясь на решение госоргана.

Отмечается, что педагога признали виновной в умышленном причинении легкого телесного повреждения и оскорблении. Также на следующий день после случившегося уволили директора школы, где произошел инцидент.

В сообщении говорится, что Равшановой назначили штраф в размере 6,8 миллиона сумов в пользу государства.

Ранее пресс-атташе посольства РФ в Узбекистане заявила, что у республики есть солидная юридическая база, чтобы предотвращать насилие над детьми. Дипломат заверила, что по этому будет проводиться необходимая проверка на основании местных законов.

Напомним, что в Сети стала расходиться видеозапись, сделанная на уроке русского языка в школе №188 Ташкента. Там ученик попросил вести занятие на русском, после чего учительница начала кричать на ребенка, а затем и вовсе бить по лицу и хватать за шею. После этого Россия запросила у Узбекистана разъяснения по этому вопросу.

#в стране и мире #русский язык #Узбекистан #штраф #учительница #педагог
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