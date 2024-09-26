В посольстве России в Узбекистане прокомментировали инцидент в школе

У Узбекистана есть солидная юридическая база, чтобы предотвращать насилие над детьми. Об этом «Звезде» заявила пресс-атташе посольства Российской Федерации в республике Виктория Лощинина.

Ранее стало известно об инциденте на уроке русского языка в школе №188 Ташкента, когда ученик попросил вести занятие на русском. На просьбу педагог начала кричать на ребенка, бить по лицу и хватать за шею.

К делу подключена детский омбудсмен Узбекистана Сурайе Рахмонова.

«Безусловно, необходимая проверка по данному инциденту будет проводиться на основании местных законов», - заявили в пресс-службе.

В заключение сообщили, что МИД Узбекистана подтвердил посольству объективность проверки, а также проведение ее с учетом всех обстоятельств.

Известно, что преподавателя арестовали на неделю, но за другой конфликт. В школе №204, в которой учится ее дочь, женщина напала на заместителя директора.

Учительнице выписали штраф в размере 3,4 миллиона сум, то есть более 24 тысяч рублей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию и заявила, что РФ запросила официальные разъяснения у Узбекистана.