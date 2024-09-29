Облако рыжей пыли окутало южные регионы России

Пылевая буря обрушилась на южные регионы России. Мощный ветер и облако рыжей пыли наблюдается в Ставропольском крае, Калмыкии, а также Ростовской и Волгоградской областях.

«Зафиксирована пылевая буря, которая ограничивает видимость на дороге. Также наблюдается сильный боковой ветер», - говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции Ставрополья.

Водителям, следующим по региональной трассе Элиста - Арзгир - Минеральные воды приходится останавливаться прямо посередине пути и включать «аварийный» сигнал. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как весь горизонт окутало облако оранжевой пыли.

Сложная ситуация сложилась и на дорогах в Нефтекумском округе. Там видимость из-за ветра и пыли не превышает 10 метров. В ГАИ рекомендовали снижать скорость и держать безопасную дистанцию из-за сложившейся ситуации.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказывал, для кого может быть опасна песчаная буря. По словам специалиста, содержащиеся в пыли частички тяжелых металлов могут привести к воспалительным процессам в дыхательных путях.