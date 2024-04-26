Россиян предупредили об опасных «ржавых» дождях с пылью из Африки

Пыльный шлейф из Африки может принести «ржавые» дожди в несколько регионов России. Об этом рассказал «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, пыльный шлейф в течение 24 часов может добраться из Северной Африки до Запорожской и Херсонской областей, а еще через несколько часов оказаться в Центральном регионе, где выпадает в виде «ржавого» дождя.

«Риску подвержены люди с заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы, аллергики... Песчаная буря может быть опасной и для вполне здоровых людей», - рассказал эксперт.

Тишковец отметил, что чаще всего от таких осадков страдают Ростовская область, Краснодарский край, Ставрополье и Калмыкия.

Он отметил, что в свое время ученые выявили целый список тяжелых металлов, которые содержатся в частичках пыли, - это цинк, мышьяк, хром и другие элементы.

«Соответственно, это может вызывать и какие-то воспалительные процессы в дыхательных путях. Ну и причем первые симптомы отравления обычно проявляются где-то через пять дней», - добавил эксперт.

Тишковец подчеркнул, что в Москве также могут выпадать дожди с частичками песка.

Ранее в гидрометцентре рассказали о потеплении и сильных дождях, которые могут начаться в Москве в конце апреля.