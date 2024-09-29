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ВСУ за сутки потеряли более 400 военных в приграничных районах Курской области

Противник также потерял РСЗО RM-70 Vampire, 9 автомобилей, 8 бронемашин, танк и одно артиллерийское орудие.
2024-09-29 13:45:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие за сутки уничтожили свыше 400 украинских боевиков в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Сообщается, что противник потерял девять единиц бронетехники - включая танк и восемь боевых бронемашин. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили артиллерийское орудие, пусковую установку РСЗО RM-70 Vampire и девять автомобилей противника.

«За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 18560 военнослужащих, 133 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 850 боевых бронированных машин», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Напомним, что 28 сентября украинские боевики за сутки потеряли свыше 370 человек и восемь единиц бронетехники.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #потери ВСУ
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