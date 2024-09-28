ВСУ потеряли за сутки более 370 военнослужащих на Курском направлении

Украинские боевики потеряли более 370 военных за сутки на Курском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих, 8 единиц бронетехники», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что ВСУ лишились танка, двух боевых машин пехоты Bradley американского производства и пять боевых бронемашин. Помимо этого украинские боевики потеряли два артиллерийских орудия и восемь автомобилей.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 18 130 военных, 132 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 842 боевые бронированные машины.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения БМП противника в Курской области. После удара российской артиллерией вражеская боевая машина вспыхнула.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.