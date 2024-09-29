Кабмин РФ одобрил проект федерального бюджета на ближайшие три года

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2025, 2026 и 2027 год. Сообщение опубликовано на официальном портале Кабмина РФ.

«Одобрить проект федерального закона... и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», - говорится в заявлении.

Кроме того, Кабмин РФ одобрил прогноз социально-экономического развития страны, подготовленный в Минэкономразвития России совместно с органами исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назвал приоритетные направления для предстоящего бюджета. Глава государства провел совещание по вопросам финансирования нацпроектов и госрасходов на ближайшие три года.