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Кабмин РФ одобрил проект федерального бюджета на ближайшие три года

Правительство РФ также поддержало инициативу Минэкономразвития по прогнозу социально-экономического развития страны на 2025, 2026 и 2027 год.
Глеб Владовский 2024-09-29 11:47:43
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2025, 2026 и 2027 год. Сообщение опубликовано на официальном портале Кабмина РФ.

«Одобрить проект федерального закона... и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», - говорится в заявлении.

Кроме того, Кабмин РФ одобрил прогноз социально-экономического развития страны, подготовленный в Минэкономразвития России совместно с органами исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назвал приоритетные направления для предстоящего бюджета. Глава государства провел совещание по вопросам финансирования нацпроектов и госрасходов на ближайшие три года.

#в стране и мире #правительство РФ #Кабмин РФ #Федеральный бюджет
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