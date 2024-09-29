Песков: корректировки в ядерную доктрину РФ подготовлены

Новые корректировки в ядерную доктрину России, о которых заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета Безопасности, уже подготовлены, идет процесс их оформления. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Очевидно, то, как развивалась международная обстановка, то, как нагнеталась напряженность вокруг наших границ, то, как ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины - на стороне Украины. То, как продвигалась военная инфраструктура НАТО к нашим границам - это все делало необходимым внесение корректировок и в ядерную доктрину, и в основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Корректировки подготовлены, сейчас это будет оформляться», - заявил Песков журналисту Павлу Зарубину.

Представитель Кремля отметил, что действия западных политиков требовали документального оформления новых условий в области ядерного сдерживания. Песков отметил, что изменения в доктрину призваны «охладить горячие головы Запада».

Напомним, что совещание по ядерному сдерживанию Совбеза РФ прошло 25 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что государство сохраняет право применять свой ядерный арсенал в случае агрессии и создания критической угрозы - в том числе и со стороны неядерного государства совместно с ядерным. При этом Путин подчеркнул, что применение ядерных сил является крайней мерой защиты страны.