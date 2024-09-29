МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские пользователи TikTok начали жаловаться на работу приложения

На работу сервиса просмотра коротких видео TikTok к началу субботы поступила уже почти тысяча жалоб.
Дарина Криц 2024-09-29 01:01:00
© Фото: Cfoto Keystone Press Agency Globallookpress

Российские пользователи TikTok начали массово жаловаться на работу социальной сети.

Согласно данным сервиса Сбой.рф, за начавшиеся сутки 29 сентября на проблемы в работе популярного приложения отреагировали уже 944 человека. При этом вечером в субботу, 28 сентября, поступило порядка одной тысячи жалоб.

Отмечается, что более всего жалуются жители Москвы (33%), из Санкт-Петербурга (9%), а также из Московской и Ростовской областей, и других регионов.

В середине апреля сообщалось о предложении Роскомнадзору заблокировать TikTok. С таким предложением выступила Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).

Отмечалось, что это позволило бы таким сервисам из РФ, как «ВКонтакте Клипы», Yappi, «Дзен» и другим нарастить свою аудиторию на 30 миллионов человек.

#в стране и мире #социальные сети #Пользователи #TikTok #сбой работы #жалоба
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 