Российские пользователи TikTok начали жаловаться на работу приложения

Российские пользователи TikTok начали массово жаловаться на работу социальной сети.

Согласно данным сервиса Сбой.рф, за начавшиеся сутки 29 сентября на проблемы в работе популярного приложения отреагировали уже 944 человека. При этом вечером в субботу, 28 сентября, поступило порядка одной тысячи жалоб.

Отмечается, что более всего жалуются жители Москвы (33%), из Санкт-Петербурга (9%), а также из Московской и Ростовской областей, и других регионов.

В середине апреля сообщалось о предложении Роскомнадзору заблокировать TikTok. С таким предложением выступила Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).

Отмечалось, что это позволило бы таким сервисам из РФ, как «ВКонтакте Клипы», Yappi, «Дзен» и другим нарастить свою аудиторию на 30 миллионов человек.