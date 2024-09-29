В Самарской области загорелся лес на площади 57 гектаров

Лесной пожар вспыхнул в Самарской области на площади 57 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Сызранском районе горят 57 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. К тушению привлечен Волжский спасательный центр МЧС России», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что на месте происшествия работают 128 специалистов. В ликвидации последствий происшествия задействованы 32 единицы техники. Информации о погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось о разгоревшемся лесном пожаре в Крыму на площади 23 гектара. Причиной происшествия стало возгорание сухих растений.