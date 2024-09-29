МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Самарской области загорелся лес на площади 57 гектаров

По данным регионального МЧС, угрозы населенным пунктам в Сызранском районе нет.
Глеб Владовский 2024-09-29 10:29:32
© Фото: МЧС РФ © Видео: МЧС РФ

Лесной пожар вспыхнул в Самарской области на площади 57 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Сызранском районе горят 57 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. К тушению привлечен Волжский спасательный центр МЧС России», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что на месте происшествия работают 128 специалистов. В ликвидации последствий происшествия задействованы 32 единицы техники. Информации о погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось о разгоревшемся лесном пожаре в Крыму на площади 23 гектара. Причиной происшествия стало возгорание сухих растений.

#в стране и мире #МЧС РФ #Самарская область #лесной пожар #сызранский район
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 