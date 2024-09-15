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Лесной пожар в Крыму разгорелся на площади 23 гектара

Сухая трава загорелась в селе Кольчугино, изначально огонь занимал 15 гектаров.
Мария Зайцева 2024-09-15 18:58:12
© Фото: МЧС РФ © Видео: МЧС России

Лесной пожар в Республике Крым разгорелся на площади 23 гектаров. Об этом сообщает МЧС России.

Изначально огонь появился в селе Кольчугино, где загорелись сухие растения. Тогда площадь возгорания составила 15 гектаров. Об этом ведомство сообщило в 16:11 по московскому времени.

Через час стало известно, что вертолет Ми-8 в ходе тушения возгорания сбросил 55 тонн воды.

«Забор воды проводится из реки Западный Булганак. Всего на месте работают более 130 пожарных и 34 единицы техники», - говорится в сообщении.

Еще через час стало известно о разрастании возгорания до 23 гектаров. Количество пожарных увеличилось до 160 человек, а техники до 42 единиц.

#в стране и мире #пожар #Крым #огонь #Возгорание #МЧС России
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