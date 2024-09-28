Куски крыши и бетона: кадры последствий взрыва на АЗС в Дагестане

Телеканале «Звезда» публикует кадры с места взрыва на автозаправочной станции в районе поселка Новый Хушет в Дагестане. На станции частично обрушилась крыша, повсюду разбросаны куски бетона и арматуры.

На месте взрыва работают спасатели МЧС РФ. Они обследуют место трагедии. Накануне специалисты обнаружили тело одного из погибших под завалами.

Напомним, что взрыв произошел 27 сентября. По последним данным погибли 11 человек, в том числе двое детей. Еще 22 человека пострадали и направлены в медучреждения. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура. О причинах трагедии не сообщается.