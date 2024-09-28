Цивилева проинспектировала новый центр реабилитации участников СВО под Кировом

В Кировской области открыт центр медицинской реабилитации для участников СВО и их родственников. Объект проинспектировала статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева, отметив высокий уровень организации работы медперсонала. Медучреждение проводит реабилитацию пациентов с нарушениями функций периферической и центральной нервной системы, также акцент сделан на санаторно-курортное лечение. Каждый год здесь смогут проходить реабилитацию свыше четырехсот семей.

«Какие подобраны здесь сотрудники, медики, действительно, вкладывающие душу, неравнодушные, их внешний вид, теплая улыбка!», - заявила Цивилева.

Центр уже посетили девять семей. Всего здесь 17 палат на 55 человек. Также в здании размещены залы лечебной физкультуры, физиолечения, медицинского массажа, тренажерный зал и комнаты психологической разгрузки.

Медучреждение создано за 11 месяцев - как на бюджетные средства, так и на частное финансирование. Его привлек депутат Госдумы России Рахим Азимов. В нем можно получить услуги нескольких направлений: санаторно-курортное лечение взрослых и детей, медицинская реабилитация пациентов с нарушениями функций периферической и центральной нервной системы и другие необходимые виды лечения.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.