Цивилева посетила центр реабилитации для бойцов СВО в Кировской области

Центр медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения участников СВО и членов их семей с детьми начал свою работу в Кировской области.

Он был создан за 11 месяцев. В центре можно получить услуги нескольких направлений: санаторно-курортное лечение взрослых и детей, медицинская реабилитация пациентов с нарушениями функций периферической и центральной нервной системы и другие необходимые виды лечения.

Центр был создан как на бюджетные средства, так и на частное финансирование. Его привлек депутат Госдумы России Рахим Азимов.

Он вместе со статс-секретарем – заместителем министра обороны РФ Анной Цивилевой, первым заместителем председателя Совета Федерации и врио секретаря генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым и губернатором Кировской области Александром Соколовым посетил центр для ознакомления.

Цивилева назвала центр уютным и современным.

«Уверена, что он станет гостеприимным домом для наших ветеранов, которые будут приезжать с семьями. Отрадно видеть, что здесь не только супруги наших героев, но и маленькие дети. Это объединяет семью», - отметила статс-секретарь.

Якушев заявил о комфорте, красоте и современности центра. По его словам, нужно создавать больше таких заведений, чтобы решить поставленные перед такими учреждениями задачи.

«Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, участники СВО должны всегда чувствовать, что страна с ними. Создание Центра медицинской реабилитации – это выполнение поручений Президента и наш вклад в поддержку и заботу о тех, кто сейчас защищает Россию», - высказался Азимов.

Он подчеркнула, что важной особенностью центра является возможность бойцам СВО восстанавливаться около родных.

Соколов назвал создание центра одной из 39 мер поддержки, оказываемых участникам спецоперации.

Ранее замминистра обороны обсудила с главой Комитета Госдумы РФ по обороне Андреем Картаполовым социальные гарантии для участников СВО.