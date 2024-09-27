РФ потребует объяснений от Дании по диверсии на «Северных потоках»

Россия намерена добиться объяснений от Дании в связи с невыполнением обязательств по борьбе с терроризмом, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин. В частности, речь идет о решениях Дании по подрыву газопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2».

«Россия будет добиваться от датской стороны разъяснений причин невыполнения обязательств в рамках международных конвенций о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и о борьбе с финансированием терроризма 1999 года», - говорится в статье дипломата на сайте посольства.

Барбин подчеркнул, что датские власти не признали терактом подрыв «Северных потоков», в то время как, согласно Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, он таковым является. Россия и Дания входят в число стран, подписавших этот договор, и он предполагает помощь участников в расследовании подобных преступлений. Тем не менее, по словам посла, Копенгаген не стал подключать к нему Россию, хотя она - наиболее пострадавшая сторона.

Ранее российский посол в Германии Сергей Нечаев рассказал, кто получит наибольшую выгоду от теракта на «Северных потоках». По его мнению, если бы газопроводы работали, Германия бы стала главным хабом газа в Европе, составив конкуренцию США. Теперь же именно Вашингтон поставляет Берлину сжиженный газ вместо российского.