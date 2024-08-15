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Минсельхоз сообщил об отсутствии риска подорожания продуктов

Ситуация на рынке остается стабильной благодаря рентабельным производителям.
Услада Дубинина 2024-08-15 12:35:25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Высокий уровень насыщения продуктов на российском рынке поможет избежать повышения цен. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза. Российские производители сдерживают рост цен за счет собственной рентабельности. 

«Высокий уровень насыщения внутреннего рынка, реализация мер государственной поддержки и регулирования в дальнейшем будут способствовать сохранению стабильной ситуации и позволят избежать резких скачков цен», - цитирует ТАСС сообщение министерства.  

В Минсельхозе отметили увеличение обработанного молока за период с января по июнь 2024 года на 4,3% в сравнении с прошлым годом, производство сыров увеличилось на 11,9% .

Положительная динамика также наблюдается в сборе овощей с января по август. Фермерам удалось собрать  603,5 тыс. тонн овощей открытого грунта - на 21,5% больше по сравнению аналогичным периодом 2023 года. 

Ранее в Госдуму внесли законопроект, направленный на исключение случаев шринкфляции. Нововведения помогут определить реальную стоимость продукта, исходя из его веса. 

#в стране и мире #продукты #цены #подорожание #Минсельхоз РФ
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