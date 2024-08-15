Минсельхоз сообщил об отсутствии риска подорожания продуктов

Высокий уровень насыщения продуктов на российском рынке поможет избежать повышения цен. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза. Российские производители сдерживают рост цен за счет собственной рентабельности.

«Высокий уровень насыщения внутреннего рынка, реализация мер государственной поддержки и регулирования в дальнейшем будут способствовать сохранению стабильной ситуации и позволят избежать резких скачков цен», - цитирует ТАСС сообщение министерства.

В Минсельхозе отметили увеличение обработанного молока за период с января по июнь 2024 года на 4,3% в сравнении с прошлым годом, производство сыров увеличилось на 11,9% .

Положительная динамика также наблюдается в сборе овощей с января по август. Фермерам удалось собрать 603,5 тыс. тонн овощей открытого грунта - на 21,5% больше по сравнению аналогичным периодом 2023 года.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, направленный на исключение случаев шринкфляции. Нововведения помогут определить реальную стоимость продукта, исходя из его веса.