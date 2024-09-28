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Десантники ВС РФ захватили позицию «врага» на психологической полосе

Штурмовые подразделения регулярно оттачиваю свои профессиональные навыки в тыловых районах в ЛНР.
2024-09-28 08:45:51
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Российские штурмовики отработали захват позиций «противника» в условиях, максимально приближенных к боевым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что Ивановские десантники отработали действия по захвату и зачистке опорного пункта на специальной построенной психологической полосе в тыловой зоне в ЛНР. Опытные военнослужащие, вместе с инструкторами, провели занятия по действиям штурмовых групп в двойках и тройках, захвату условного объекта, включавшее в себя выход к нему, непосредственный штурм объекта и отход.

«Психологической полоса максимально имитирует боевую обстановку с воздействием на личный состав артиллерии, FPV-дронов и других огневых средств противника, что позволяет личному составу прочувствовать обстановку приближенную к реальному бою», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Кроме того, военнослужащие отработали элементы физической подготовки, а также самое важное качество для воина-десантника штурмовой группы - выносливость.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры приема фрегатом «Адмирал Головко» на палубу вертолета корабельного базирования Ка-52К «Катран».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #десантники #ЛНР #психологическая полоса
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