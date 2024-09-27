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«Адмирал Головко» отработал прием на палубу Ка-52К в Баренцевом море

Летчики выполнили посадки на палубу фрегата во время стоянки на якоре и на ходу в море.
2024-09-27 14:33:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Фрегат «Адмирал Головко» отработал прием на палубу вертолета корабельного базирования Ка-52К «Катран». Тренировки прошли днем в Кольском заливе и Баренцевом море, сообщает пресс-служба Северного флота.

Летчики выполнили посадки на палубу фрегата на стопе и на ходу. Также они облетели фрегат, чтобы проверить его радиотехническое вооружение, комплексы ПВО, системы связи и управление авиацией. Всего выполнено более 30 посадок и взлетов с палубы корабля.

Ка-52К «Катран» отличается от штурмового вертолета Ка-52 «Аллигатор» наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей. Благодаря внесенным изменениям машина может располагаться в ангаре корабля.

Предназначен для патрулирования, огневой поддержки войск при высадке на берег и спасательных операций на море. Несет на себе мощные противокорабельные крылатые ракеты.

Фрегаты проекта 22 350, к которым относится «Адмирал Головко», являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они могут эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России. «Адмирал Головко» способен нести ракеты «Калибр», «Оникс», «Циркон». От атак с воздуха фрегат защищает зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #фрегат #адмирал головко #Ка-52К
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