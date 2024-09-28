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Оформили за 15 минут: пленный украинец рассказал, как его насильно мобилизовали

В Курской области Ивана оставили ждать украинских разведчиков, но они были уже давно уничтожены российскими войсками.
2024-09-28 08:29:31
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Военнослужащий ВСУ Иван Золотарев, сдавшийся в плен российским войскам, рассказал, как его насильно мобилизовали и отправили на фронт. Сотрудники ТЦК схватили его по пути на работу и отправили в военкомат, «обновлять данные». Через 15 минут пребывания в военкомате Иван уже оказался военнослужащим ВСУ. Видео с пленным опубликовало Министерство обороны РФ.

«Шел на работу как раз в тупиковом переулке. И они сзади на микроавтобусе подъехали. И все, некуда было убежать. Предложили обновить данные, как говориться. За 15 минут все прошли, всех врачей», - рассказал Иван.

Золотарева и других украинцев направили в Курскую область. Командование поручило им охранять подвал, до прихода разведчиков. Что находилось в подвале ВСУшники не знали. Только уже сдавшись российским военнослужащим Иван узнал, что разведчики, которых они ждали, были давно уничтожены, а в подвале хранился боекомплект.

«Честно говоря, я без понятия, что мы должны были охранять. Но когда нас российские ребята взяли, давно уже разведчиков "порешали". А в подвале, оказывается, у них был склад БК», - рассказал Иван.

Иван решил сдаться после сильнейшего минометного обстрела его окопа со стороны российской группировки «Север» - плен был единственным способом сохранить жизнь.

«Начался минометный обстрел. И слева, и справа прилетало. Почти всю ночь. Мы сидели и не высовывались. На следующий день ребята заходили, и мы сдались в плен», - рассказал Золоторев.

Ранее пленный боец ВСУ Василий Козуб рассказал, что ТЦК ловит только тех, у кого нет денег откупиться от службы. Непосредственно на фронте Василий ждал ротации, но в итоге сдался в плен.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #Украина #ВСУ #Миноброны РФ #пленный #тцк
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