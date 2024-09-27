Пленный военнослужащий ВСУ Василий Козуб из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ рассказал о том, как его отправили служить. По его словам, ТЦК «отрабатывает» простых украинцев, богатые же откупаются. Беседу с Козубом показало Министерство обороны России.

«Шел с мамой из больницы, "бус" подъехал. Спросили, стою ли я на учете, я ответил, что нет. Сказали: "Садись". Я говорю: "Дайте хоть мамку домой завести, из больницы идем". Мамку домой завезли, а меня в военкомат. Прошел ВВК, сказали: "Годен"... Простых пацанов ловят на улице, а те, кто при деньгах, сидят дома. Запад воюет руками украинцев, а в стране ситуация только усугубляется», - рассказал пленный.

Как и всех мобилизованных, Василия отвезли на передовую, пообещав скоро провести ротацию, но этого так и не произошло. Позже в их блиндаж зашли российские военнослужащие - все находившиеся там украинцы сдались.

«Уезжайте из Украины за границу, потому что ничего хорошего не будет», - обратился к украинцам Козуб.

Ранее пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Николай Тягон рассказал о нехватке живой силы и нежелании украинцев воевать. Как и многих соотечественников, Николая поймали на улице, бросили в автобус и отвезли в военкомат.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.