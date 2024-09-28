Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в Курском приграничье

Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52М ВКС России уничтожили живую силу и бронетехнику противника в приграничных районах Курской области. Видеозапись работы летчиков предоставило Минобороны РФ.

На кадрах видно, как экипаж боевой машины вылетает на выполнение боевой задачи, а затем открывает огонь по наземным целям. В Министерстве добавили, что удары наносились авиационными ракетами.

«После применения авиационных средств поражений, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее Минобороны опубликовало кадры работы расчета ЗРК «Бук» группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО.

Материалы подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.