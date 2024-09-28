МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в Курском приграничье

Экипажи вертолетов наносили удары по целям авиационными ракетами.
2024-09-28 07:37:56
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52М ВКС России уничтожили живую силу и бронетехнику противника в приграничных районах Курской области. Видеозапись работы летчиков предоставило Минобороны РФ.

На кадрах видно, как экипаж боевой машины вылетает на выполнение боевой задачи, а затем открывает огонь по наземным целям. В Министерстве добавили, что удары наносились авиационными ракетами.

«После применения авиационных средств поражений, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее Минобороны опубликовало кадры работы расчета ЗРК «Бук» группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО.

Материалы подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВКС РФ #Курская область #Ка-52М #потери ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 