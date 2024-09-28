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ВСУ потеряли две гаубицы в результате ударов российских войск в зоне СВО

ВСУ потеряли также до 190 военнослужащих и два автомобиля на Волчанском и Липцевском направлениях.
2024-09-28 07:10:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны РФ

Российские военнослужащие уничтожили две гаубицы украинских боевиков в зоне СВО. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки войск «Север» Ярослав Якимкин.

«ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30», - уточнил он.

Якимкин уточнил, что военнослужащие группировки нанесли поражение на Волчанском и Липцевском направлениях формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты, 105-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ямное, Великие проходы, Волчанска и Волчанских хуторов.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского БМП в приграничном районе Курской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #потери ВСУ #Группировка войск Север #волчанское направление #Липцевское направление
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