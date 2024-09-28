ВСУ потеряли две гаубицы в результате ударов российских войск в зоне СВО

Российские военнослужащие уничтожили две гаубицы украинских боевиков в зоне СВО. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки войск «Север» Ярослав Якимкин.
«ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30», - уточнил он.
Якимкин уточнил, что военнослужащие группировки нанесли поражение на Волчанском и Липцевском направлениях формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты, 105-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ямное, Великие проходы, Волчанска и Волчанских хуторов.
Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского БМП в приграничном районе Курской области.
Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.
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