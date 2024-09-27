БМП ВСУ исчезла во вспышке пламени от удара артиллерией в Курской области

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео с уничтожением боевой машины пехоты ВСУ в приграничном районе Курской области.
Украинскую машину в лесополосе засекли в ходе разведки военнослужащие группировки войск «Север». Вражеская техника была уничтожена огнем артиллерии.
Кадры объективного контроля, полученные с помощью беспилотника, позволили убедиться в поражении. На записи видно, как полыхает и дымится БМП.
Между тем российские войска методично и последовательно выдавливают противника из Курской области. ВСУ несут тяжелые потери как в живой силе, так и в военной технике. Только за последние сутки ВСУ, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, потеряли более 330 человек.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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