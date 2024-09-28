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Инженер FPV-дронов рассказал, как с первого раза удалось подбить MaxxPro

Инженер расчета FPV-дронов с позывным Граф рассказал, как с первого раза удалось подбить американский БТР на Авдеевском направлении.
2024-09-28 06:35:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

С Авдеевского направления в зоне проведения спецоперации военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали трофейный американский бронетранспортер International MaxxPro. Чтобы его уничтожить, понадобился один беспилотник.

К вывозу уничтоженного БТР приступила ремонтно-эвакуационная группа соединения спецназначения группировки войск «Центр». Эвакуация подбитой иностранной техники проходила в два этапа.

Прежде российские бойцы провели инженерную разведку района для обеспечения безопасности.

Второй этап заключался в непродолжительном бое с противником, который тоже прибыл на эту позицию, чтобы забрать свой бронетранспортер. Однако бойцам группировки «Центр» удалось отбить ВСУ и провести эвакуацию бронемашины.

«Нам хватило одной "птички" для того, чтобы сделать эту технику небоеспособной», - сообщил инженер расчета FPV-дронов с позывным Граф.

По его словам, благодаря своевременному выявлению целей и передаче координат, бойцы смогли выбрать кумулятивный заряд и запустить дрон. 

Говоря про уязвимые места американского БТР, Граф отметил, что у него было свободно в верхней части, куда оператор дрона и совершил попадание.

В августе в Курской области оператор FPV-дрона поразил бронетранспортер MaxxPro украинских националистов. Кадры мгновенного попадания БПЛА в цель показало Минобороны РФ.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #БТР #спецоперация #Авдеевское направление #FPV-дроны #MaxxPro #International MaxxPro
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