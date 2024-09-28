Отличившихся на СВО мотострелков наградили орденами и медалями

Мотострелкам группировки войск «Днепр», проходящим восстановление и реабилитацию после ранений, вручили государственные награды. Церемония награждения прошла в одном из лечебных учреждений Минобороны РФ.

Поздравить героев и вручить медали приехал представитель гвардейского мотострелкового полка с позывным Кот. Он отметил, что награждение военнослужащих полка проводится далеко не впервые и каждая награда находит своего героя.

«Мы приехали сюда, чтобы вручить государственные и ведомственные награды нашим военнослужащим, которые проходят восстановление и реабилитацию, потому что наш полк помнит о своих боевых товарищах, никогда о них не забудет и будет всегда их поддерживать», - рассказал Кот.

На церемонии военнослужащим вручили ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевские кресты» IV степени, медали Суворова и «Участнику СВО». Всего награды получили 13 бойцов.

Ранее российские дроны-камикадзе уничтожили две БМП ВСУ в Курской области. на опубликованных МО РФ кадрах дроны попадают точно по вражеской технике.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.