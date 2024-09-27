Дроны-камикадзе уничтожили две БМП боевиков в Курской области

Операторы ударных БПЛА и FPV-дронов подразделений Воздушно-десантных войск группировки войск «Север» уничтожилибоевую технику и личный состав ВСУ в ходе пресечения попыток прорыва противника в Глушковском районе Курской области. Кадры поражения опубликовало Министерство обороны РФ.

Четкие и слаженные действия операторов БПЛА ВДВ позволили выявить и уничтожить технику ВСУ западного и советского производства, когда противник пытался прорваться на нашу территорию.

Всего удалось вывести из строя две боевые машины пехоты советского производства с экипажами, бронетранспортер производства стран НАТО, инженерную машину разграждения и самоходную артиллерийскую установку. До двух отделений самих боевиков, находящихся в укрытии и перевозившихся в десантном отделении, также уничтожили.

Подразделения Воздушно-десантных войск ведут активную боевую работу по ликвидации боевой техники и живой силы украинских боевиков. Разведывательно-ударные БПЛА со сбросами все время дежурят в воздухе, чтобы отследить перемещения боевой техники противника.

Ранее барражирующим боеприпасом «Ланцет» удалось уничтожить САУ «Акация» ВСУ в Курской области. Украинскую самоходку нашли в лесополосе во время разведки.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.