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В Краснознаменске состоялся финал ежегодного конкурса творчества ВКС РФ

В этом году творческий конкурс был посвящен 90-летию летчика-космонавта Советского Союза Юрия Гагарина.
Игнат Далакян 2024-09-28 22:52:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Доме офицеров подмосковного города Краснознаменска состоялся финал девятого ежегодного конкурса для военнослужащих ВКС РФ, ветеранов войны и военной службы и их членов семей. В этом году конкурс посвящен 90-летию летчика-космонавта СССР Юрия Гагарина.

Организатором конкурса является Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил при поддержке Главного командования ВКС РФ.

Конкурс прошел в шести номинациях: лучший вокально-инструментальный коллектив, лучший вокальный коллектив, лучшее исполнение профессиональных авторов, лучшая авторская песня, лучший хореографический номер, лучшая литературно-музыкальная композиция.

Для участия в гала-концерте в Краснознаменск приехали более 100 участников из разных российских регионов.

Ранее в Центральном Доме Российской Армии имени М. В. Фрунзе подвели итоги III Всероссийского фотоконкурса «Мир глазами детей». Дети из разных регионов в возрасте от 10 до 18 лет прислали свыше 1,5 тысячи работ на оценку жюри.

#вкс россии #в стране и мире #Конкурс #Краснознаменск
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