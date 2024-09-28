В Краснознаменске состоялся финал ежегодного конкурса творчества ВКС РФ

В Доме офицеров подмосковного города Краснознаменска состоялся финал девятого ежегодного конкурса для военнослужащих ВКС РФ, ветеранов войны и военной службы и их членов семей. В этом году конкурс посвящен 90-летию летчика-космонавта СССР Юрия Гагарина.

Организатором конкурса является Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил при поддержке Главного командования ВКС РФ.

Конкурс прошел в шести номинациях: лучший вокально-инструментальный коллектив, лучший вокальный коллектив, лучшее исполнение профессиональных авторов, лучшая авторская песня, лучший хореографический номер, лучшая литературно-музыкальная композиция.

Для участия в гала-концерте в Краснознаменск приехали более 100 участников из разных российских регионов.

Ранее в Центральном Доме Российской Армии имени М. В. Фрунзе подвели итоги III Всероссийского фотоконкурса «Мир глазами детей». Дети из разных регионов в возрасте от 10 до 18 лет прислали свыше 1,5 тысячи работ на оценку жюри.