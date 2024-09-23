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В ЦДРА наградили победителей фотоконкурса «Мир глазами детей»

Ну суд жюри поступило свыше 1 500 работ от ребят из разных регионов России для участия в четырех номинациях: «Родина моя», «На службе Отечеству», «Природные явления», «Мир животных и растений».
Марина Крижановская 2024-09-23 04:12:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Центральном Доме Российской Армии имени М. В. Фрунзе подвели итоги III Всероссийского фотоконкурса «Мир глазами детей». Свои работы прислали свыше полутора тысяч детей в возрасте от 10 до 18 лет из разных регионов России.

Свыше 1,5 тысячи работ ребят из разных регионов России в возрасте от 10 до 18 лет прислали на суд экспертов. Конкурс традиционно проводился в четырех номинациях: «Родина моя», «На службе Отечеству», «Природные явления», «Мир животных и растений».

Среди членов жюри конкурса, помимо профессиональных фотографов, журналистов, работников культуры и общественных деятелей, в этом году были и герои специальной военной операции. Один из таковых - член жюри конкурса, гвардии майор Александр Жуков. По его словам, многие конкурсные работы посвящены России, и ее защитникам: своим отцам и старшим братьям. Он поделился тем, что глубоко задело именно его - фотография «Дуб, который хранит тепло папы», сделанная самым юным участником конкурса - юнармейцем Тимофеем, которую мальчик посвятил своему отцу.

При этом фотограф телеканала «Звезда» и член конкурсного жюри Алексей Баранов отметил, что работы демонстрируют «очень высокую степень понятия композиции», а ребята хорошо умеют работать со светом и тенью.

«В общем, я был даже приятно удивлен, то, что они какие-то свои проявления, видения показывают, какие-то интересные момент ловят. Вот, одна хорошая фотография оказалась с голубями. У нее какое-то состояние - душевное. Очень хорошо ребята работают с пространством, с планами, что меня тоже удивило. Вроде как бы дети, но они уже понимают, что надо сделать, как это сделать», - добавил сотрудник телеканала. 

В этом году победителями творческого состязания стали Валентин Касьянов из Балашихи. В номинациях первые места заняли Дарья Алимова из Йошкар-Олы, Александр Букин из Москвы, Егор Андриясов из Петрозаводска и Мария Старцева из Воронежа. Победителям и призерам конкурса вручили грамоты и призы от ЦДРА, а спецприз, предоставленный Красногорским заводом имени С. А.Зверева, получила Дарья Алимова.

#награждение #цдра #победители #фотоконкурс #мир глазами детей #номинации
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