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БПЛА «коалиции» опасно сблизился с Су-34 ВКС РФ в Сирии

Российские летчики предприняли все необходимые меры, чтобы избежать столкновения.
Мария Зайцева 2024-09-26 22:39:21
© Фото: Airman 1st Class Kyrii Richardso Keystone Press Agency Globallookpress

Самолет Су-34 воздушно-космических сил России опасно сблизился с беспилотником MQ-9 Reaper так называемой «международной коалиции» в воздушном пространстве Сирии. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

Отмечается, что российские летчики предприняли все необходимые меры, чтобы избежать столкновения.

При этом «коалиция» семь раз нарушила протоколы деконфликтации о несогласованных полетах беспилотных летательных аппаратов.

Авиация «коалиции» также восемь раз нарушила воздушное пространство у Эт-Танфа два раза парой истребителей F-15 и два раза парой штурмовиков А-10.

ВКС России ударили по восьми базам боевиков Сирии из Эт-Танфа, расположенных у провинций Хомс и Дейр-эз-Зор.

Ранее стало известно об ударах ВКС РФ по четырем местам базирования боевиков.

#в стране и мире #ВКС РФ #сирия #су-34 #бпла #летчики #сближение #ЦПВС РФ в САР
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