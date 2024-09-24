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Многие из украинских беженцев в Европе рискуют оказаться на улице

Многие страны Запада прекращают принимать беженцев и оказывать им помощь.
Мария Зайцева 2024-09-24 21:56:11
© Фото: Alex Lentati Keystone Press Agency Globallookpress

Огромное число украинских беженцев в Европе рискует остаться без жилья. Об этом сообщает The Guardian.

Благотворительная организация провела исследование на эту тему. При этом, точное число бездомных неизвестно.

Издание отмечает, что более трех с половиной миллионов человек оказались внутренне перемещенными с начала конфликта на Украине.

«Многие из 6,2 миллионов украинских беженцев в Европе также находятся под угрозой оказаться бездомными», - говорится в сообщении.

Западные страны перестают им помогать. Венгрия прекратила предоставление жилья украинским беженцам, в Великобритании сократилось число желающих предоставлять им кров, из-за чего под угрозой остаться без дома оказались более девяти тысяч семей.

Польша, принявшая около миллиона беженцев киевского режима, призвала ЕС прекратить льготы для мужчин призывного возраста.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал украинцев активнее устраиваться на работу.

#в стране и мире #Украина #Европа #беженцы #жилье
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