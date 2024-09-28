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В Подмосковье прошли соревнования ФСО по скоростному маневрированию

Более 20 команд из разных подразделений ФСО приняли участие в заездах со всей России.
Игнат Далакян Елизавета Пронина 2024-09-28 22:37:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Подмосковье прошли соревнования по скоростному маневрированию на первенство ФСО России. Ровный строй из новеньких внедорожников и полоса препятствий, экстренное торможение, скорость выше 100 км/ч и более 20 команд от различных подразделений можно было наблюдать на автодроме Федеральной службы охраны России.

Прежде чем показать весь спектр возможностей, кстати не только своих, но и машины прошло знакомство с трассой. На ней участники тренировались в течении недели. Однако к габаритам новых автомобилей и их возможностям предстоит приспособиться прямо во время заезда. Оттого и интереснее, ведь специфика работы этих водителей - быть готовыми к любым непредвиденным обстоятельствам.

Любой заезд - непредсказуем. Роковая ошибка может подстеречь даже на финишной прямой. Условия экстремальные: всего за 5 минут нужно полностью пройти всю полосу препятствий. Вряд ли кто-то встретится с этим в обычной городской среде и выступление точно отличается от обычного тест-драйва.

Участников соревнований также ждал сюрприз - оперативники ФСО провели показательные выступления.

Соревнования на первенство ФСО России проходят ежегодно и собирают лучших сотрудников службы охраны со всей страны.

«Здесь занос, здесь управление автомобиля на скользком покрытии, объезды препятствия, габаритные упражнения. То есть, в общем-то, водитель демонстрирует свои технические навыки управления автомобилем в сложных ситуациях, в критических, где дефицит места, где дефицит времени», - рассказал инструктор автомобильно-мотоциклетного клуба ФСО РФ Сергей Разговоров.

Весь день свои возможности показывали водители подразделения профессиональной подготовки и спецназначения, мотоциклисты почетного эскорта. А в перерывах между выступлениями все желающие получили редкую возможность осмотреть правительственные автомобили, стоящие в гараже особого назначения.

Ранее на автодроме Федеральной службы охраны РФ показывали, как готовят водителей первых ли государства. На уникальной площадке сотрудники ФСО тренировались ловко выходить из самых сложных ситуаций.

#соревнования #ФСО #заезд #Гонки #скоростное маневрирование #фсо россии
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