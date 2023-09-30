На автодроме ФСО показали, как готовят водителей первых лиц государства

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сотрудники Федеральной службы охраны сегодня заезжали в «гараж» и выполняли элемент «змейка» на уникальном автодроме - такого нет больше нигде в России. Высший класс вождения оценила Алина Пчелинцева.

Машина будто едет по серпантину в горах. На дистанции – десятки препятствий. И даже имитация смены погоды. 120 метров асфальта покрыты авертолом и залиты водой. В 20 градусов тепла на этом участке машина ведет себя, как на зимней дороге. Один поворот – и вот уже в лето попадаешь, а через несколько метров — условия, как при сильном ливне. Та и проверяют, как водитель «удержит» автомобиль в разных ситуациях. На принятие решений всего несколько секунд. Замедлиться или зацепить конус для этих водителей равносильно полной потере управления.

«Все упражнения взяты из жизни. Они имитируют определенные дорожные условия: смена покрытия, дорожные препятствия, маневрирование на высокой скорости в ограниченном пространстве. То, что может иногда пригодиться на дороге. Самое трудное для любого из них – борьба с самим собой. Это нервы. По качеству, будем говорить, водителей – самое высокое, все профессионалы высокого класса», - рассказал инструктор-методист Автомобильно-мотоциклетного клуба ФСО России Сергей Разговоров.

Водитель делает «восьмерку», уходит в гараж задним ходом и проезжает «змейку». Главное - скорость и дистанция. Все они - лучшие в федеральной службе охраны. Здесь тренируются ловко выходить из самых сложных ситуаций, на случай работы с первыми лицами государства.

«Опасность на дороге или помеха может появиться внезапно. Когда эта помеха появляется внезапно, надо избежать тяжелых и не очень тяжелых последствий. Для этого нужны определенные технические навыки, которых у рядового водителя часто просто нет», - пояснил руководитель курсов по повышению профмастерства водителей ФСО России Владислав Белов.

Машины для водителей новые. Только успели обкатку пройти и сразу на соревнования. Волнение и страх в этом деле будут только отвлекать. Вместо них переживают зрители.

Сочи, Северо-Западный округ, Орел. Соревнуются сотрудники Федеральной службы охраны почти со всех регионов страны. Поддержать их приехали родные. Добрались даже из Ялты.

И самый необычный элемент - автомобильный вальс. Две пары машин кружатся словно в танце. Со стороны выглядит романтично. Но эти минуты требуют от водителей максимальной концентрации. Самое сложное в таком заезде - синхронность. Водитель должен чувствовать своего напарника. Скорость, повороты, угол наклона - все делается одновременно»

Эти элементы могут показаться игрой. На самом деле так можно закрыть от опасности соседний автомобиль или резко сменить направление, не потеряв драгоценные секунды.