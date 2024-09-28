В Сочи стартовал международный фестиваль зрительского кино «КиноБраво»

В Сочи началась церемония открытия первого международного фестиваля зрительского кино «КиноБраво».

На фестивале представили свои фильмы более 20-ти стран. Среди них те, кто входит в БРИКС - Индия, Китай, Бразилия, Иран. Киноленты будут представлены как в конкурсной, так и внеконкурсной программах. В рамках деловых сессий фестиваля участники обсудят настоящее и будущее национального кино стран БРИКС и государств-партнеров.

В конкурсной программе фестиваля представлены 12 кинокартин. Все они являются лидерами национального кинопроката и были выпущены в конце 2023 или в течение 2024 года. Об идее создать фестиваль именно зрительского кино рассказала генеральный продюсер «КиноБраво» Елена Север.

«Конечно же, Россия является центром мировой культуры, как бы кто бы не хотел этого, но это факт. Когда мы предложили нашу идею зрительского кино, нас поддержали все страны, кто согласился - и все наши страны партнеры, и страны БРИКС. И с огромным удовольствием предоставили свои фильмы. Это был сложный отбор, потому что много качественных фильмов. Мы, конечно же, исходили из кассовых сборов и именно из зрительских симпатий. Потому что множество кинофестивалей существует, безусловно, но они все нацелены на профессиональных людей из мира кино. Нам хотелось, чтобы это было именно зрительское кино», - рассказала генеральный продюсер фестиваля «КиноБраво» Елена Север.

На мероприятии также состоится мировая премьера фильма Константина Худякова «Я начинаю видеть свет», и будут представлены самые кассовые картины разных стран. На конкурсе нашу страну представляет фильм режиссера Александра Войтинского «По щучьему велению».

Мероприятие пройдет с 28 сентября по 4 октября. Фестиваль организован кинокомпанией «Русский Север» при поддержке Радио MonteCarlo.

Ранее создателей фестиваля «КиноБраво» с открытием в Сочи поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что фестиваль станет отличной площадкой, где киноделы смогут обсудить проблемы в отрасли и поделиться опытом.