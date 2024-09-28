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Бойцы группировки войск «Запад» показали уничтожение пехоты ВСУ

Появились кадры работы бойцов и расчета «Гиацинт-Б» на Купянском направлении.
Елена Сивонен 2024-09-28 20:01:50
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Подразделения группировки войск «Запад» показали «Звезде» работу расчета «Гиацинт-Б» на Купянском направлении.

«Также встречаем камикадзе, сбиваем, работаем, стараемся. Защищаем также орудие своё. И себя. Тут как бы… как вам объяснить… Другой мир, честно. Стараешься конфеткой поделиться и печенькой. На гражданке не так», - поделился наводчик с позывным Хаски.

У Хаски двоюродный брат тоже участвует в боях, служит в мотострелковом подразделении. От него боец знает, как важна пехоте поддержка артиллерии.

Наводчик показали места недавних прилетов, где раньше были деревья, которые едва ли не под корень снесли снаряды калибром 152 миллиметра.

Командир взвода Ракета показал игрушки, которые бойцам отправляют дети со всей России. Они помогают участникам СВО во время боевой работы, которой много на направлении.

«Стреляем много. В основном, это живая сила, подвоз, ротации. Противнику не даем расслабиться, короче», - рассказал Ракета.

Расчет находится всегда в боевой готовности. В этот раз его целью стала пехота ВСУ, которую расчет уничтожил стопроцентным попаданием.

Ранее расчет «Бука» очистил небо от БПЛА на Купянском направлении.

Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #бойцы #Гиацинт-Б #зона СВО #Купянское направление
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