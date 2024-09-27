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Расчет «Бука» очистил небо от БПЛА на Купянском направлении

ЗРК находится «за ленточкой» с самого начала СВО и уже оборудован всем необходимым, чтобы эффективно громить врага в небе.
Елена Сивонен 2024-09-27 08:22:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Купянском направлении вражеских БПЛА больше, что когда-либо за все время СВО. Но ЗРК «Бук» всегда на страже. И готов дать беспилотникам ВСУ бой, победу в котором одержат точно не дроны противника. Расчет бойца с позывным Кузнец ведет личный счет схваченных в небе и там же сбитых целей. За полгода они сбили уже более 30 БПЛА.

«Сопровождаем мы такие цели, как РСЗО, вертолеты, самолеты, беспилотники. И поражать все эти цели мы тоже можем», - рассказал Кузнец.

В работе расчету помогает встроенная в ЗРК «Бук» СОЦ - станция обнаружения целей.

«Конечно, спокойнее и приятнее, что небо чистое. Но в то же время, если небо нечистое, мы его все равно сделаем чистым», - рассказал Кузнец.

Именно глазами станции, через экраны мониторов, бойцы ПВО видят вдаль на 30 с лишним километров. Расчет зенитно-ракетного комплекса на дежурстве круглосуточно. В режиме «три часа через три». Обнаруживает, сопровождает, уничтожает цели в небе. Прикрывая таким образом с воздуха позиции наших Вооруженных сил и наших бойцов.

Через каждые 10 минут перекат, то есть смена позиции. И моментальная - после пуска ракеты. Чтобы в случае «ответки» не прилетело по машине. Недавно парни одели «Бук» в дополнительную броню из листов металла. Сварили «мангал». Сделали все для защиты своей «боевой ласточки», с которой мехвод сдувает пылинки.

«Стреляли много уже с нее, достаточно. Никогда она меня не подводила. Начальника расчета тоже она никогда не подводила», - рассказал механик-водитель с позывным Медик.

Расчет ценит боевые заслуги этого, по сути, «ветерана СВО». Ведь в зоне спецоперации он работает с первых ее дней. Сейчас на Купянском направлении бойцы группировки войск «Запад» продолжают идти вперед, планомерно оттесняя врага к реке Оскол. До нее осталось около двух километров. Накануне стало известно о взятии нескольких опорников уже к западу от села Песчаное. А значит, ситуация на этом участке фронта для ВСУ еще больше ухудшилась.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #пво #беспилотники #ЗРК Бук #Купянское направление
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