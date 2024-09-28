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ЦАХАЛ сообщил об атаках по объектам «Хезболлы» в Ливане

В пригороде ливанской столицы Бейрута израильская армия наносит точечные удары по оружейным складам «Хезболлы».
Марина Крижановская 2024-09-28 01:38:10
© Фото: Taher Abu Hamdan XinHua Globallookpress © Видео: עדכוני צה"ל, IDF, YouTube

Израильская армия начала наносить точечные удары по складам с вооружением военизированной шиитской группировки «Хезболла».

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали подземные стратегические объекты группировки в пригороде Бейрута. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«В настоящее время ЦАХАЛ атакует оружие, принадлежащее террористической организации "Хезболла", которое хранилось под гражданскими зданиями в Даахе в Бейруте», - уточнили представители армии Израиля.

Самолеты военно-воздушных сил под руководством Северного командования Израиля за последний час ударили по десяткам пусковых установок, «нацеленных на тыл» еврейского государства, и здания в различных районах южного Ливана, где хранилось оружие. Также нападению подвергся и район Цур на юге арабской республики.

При этом корреспондент РИА Новости передал о слышимых взрывах в Бейруте, в то время как со стороны южного пригорода заметны столбы дыма.

Перед этой операцией представитель израильской армии Даниэль Хагари анонсировал удары в ближайшие часы по подземным стратегическим объектам «Хезболлы» в пригороде Бейрута. 

Немногим ранее сообщалось об обрушившихся нескольких зданиях в пригороде Бейрута при ударе израильтян. Минздрав сообщил о гибели двоих и ранении 76 человек. Вечером 27 сентября телеканал Al-Arabiya сообщал, что ударами по столице Ливана ВВС Израиля совершили попытку ликвидировать духовного лидера и генерального секретаря шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #точечные удары #склады с оружием #истребители ВВС
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