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Патрушев встретился с командованием Балтийского флота в Калининграде

Помощник президента России провел совещание, где обсудил военно-политическую обстановку Балтийского региона.
Мария Зайцева 2024-09-28 18:36:05
© Фото: Аппарат Помощника Президента Российской Федерации Н.П.Патрушева © Видео: Аппарат Помощника Президента Российской Федерации Н.П.Патрушева

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев провел встречу с командованием Балтийского флота в Калининграде. Об этом сообщает его аппарат.

Совещание прошло в штабе флота с участием командующего Сергея Липилина. Были обсуждены вопросы военно-политической обстановки Балтийского региона и меры для реализации и защиты национальных интересов России в Балтийском море и других областях Мирового океана.

«Отдельное внимание уделено вопросам боевой подготовки сил и войск флота, его возможностям по обеспечению безопасности морской деятельности Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Поговорили также о поддержании оперативных и боевых возможностей на требуемом уровне, который обеспечивает военную безопасность. Выработали предложения по стратегическому развитию ВМФ.

Ранее Патрушев провел рабочее совещание с командованием Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге.

#в стране и мире #Балтийский флот #Калининград #николай патрушев #Совещание #помощник президента РФ
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