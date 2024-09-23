Патрушев обсудил с командованием ВМФ итоги учений «Океан-2024»

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев в рамках визита в Санкт-Петербург провел рабочее совещание с командованием Военно-морского флота РФ. В ходе встречи обсуждались результаты проведения стратегического командно-штабного учения «Океан-2024», в которым были задействованы силы флотов и Каспийской флотилии.

Патрушев уточнил, что ранее он подробно ознакомился с состоянием боевой подготовки и обеспечения современными кораблями и образцами вооружений Тихоокеанского и Северного флотов в ходе посещения Приморского края и Мурманской области.

Также были рассмотрены текущие вопросы, связанные с боеготовностью ВМФ, строительством и боевым применением кораблей, состоянием инфраструктуры и объектов базирования. Участники обратили внимание на планируемые мероприятия, направленные на укрепление обороноспособности России в Мировом океане и поддержание на высоком уровне военно-морского потенциала страны.

В рамках поездки Патрушев также посетил Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Кузнецова. Начальник академии Николай Евменов познакомил помощника президента РФ с материально-технической базой военного учебно-научного центра, а также с образовательными и научными программами.

Также Патрушев посетил Балтийский завод, где ознакомился с производственными мощностями предприятия, изучил цеха и достроечные набережные, где строятся ледоколы «Чукотка» и «Якутия». На совещании с руководством завода обсуждались планы по развитию Балтийского завода и строительству атомных ледоколов.

Напомним, что учения «Океан-2024» прошли с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В тренировке были задействованы более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил. Цели учений - проверка готовности ВМФ к решению нестандартных боевых задач, отработка применения новейшего вооружения, а также взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.